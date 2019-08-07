В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

В Кремле подтвердили информацию о том, что 7 августа состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину из-за погибших вчера четырех украинских военнослужащих. Об этом Зеленский заявил после срочного совещания с силовиками.

По словам президента Украины, он "попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".

Владимир Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, приводящие к жертвам среди мирного населения, сообщает пресс-служба Кремля.

Также российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.

Кроме того, стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР заявляют о том, что Украина готовится к боевым действиям на юге ДНР. Войска приведены в высшую степень боеготовности.

Зеленский собрал на срочное совещание силовиков из-за гибели четырех украинских военных днем 6 августа на юге Донбасса.

Между тем, в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина говорится, что Попытка Киева выставить себя пострадавшей стороной является лицемерием. Он подчеркнул, что, несмотря на перемирие, украинские боевики обстреливают населенные пункты ДНР. Так, 5 августа ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в Горловке.