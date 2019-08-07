Суд отказал в удовлетворении иска защитников Березовой рощи к застройщику

В Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении иска защитников Березовой рощи к застройщику.

Напомним, в марте этого года активисты подали иск к специализированному застройщику "Краснолесье". Ранее сообщалось, что застройщик планирует вырубить рощу ради нового жилого комплекса, из-за чего местные жители выходили на пикеты и просили о помощи президента РФ Владимира Путина и его полпреда в УрФО Николая Цуканова.

Сегодня в Ленинском районном суде состоялось заседание по данному иску.

"Иск рассмотрен. В его удовлетворении отказано", - сообщили Накануне.RU в суде.

Там отметили, что данное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщили Накануне.RU защитники рощи, они подадут апелляцию и будут добиваться пересмотра решения. Несмотря на проигрыш в сегодняшнем судебном заседании, в их планах добиться признания рощи особо охраняемой территорией и присоединить ее к Юго-Западному лесопарку.

Добавим, сегодня глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев на пресс-конференции высказался о Березовой роще. По его словам, "земля предназначена под стройку и будет застроена".

"Мы хотели сделать это красиво", - заявил Ананьев.