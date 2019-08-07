29 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

"Прощай, Алла!": Пугачева напугала поклонников некрологом в соцсети

70-летняя Алла Пугачева напугала своих подписчиков в Instagram (а таковых насчитывается 2,1 млн).

Примадонна решила высказаться по поводу скоропостижной смерти светской дамы и бизнес-леди Аллы Вербер – о трагическом событии стало известно накануне. Пугачева опубликовала на своей странице фотографию поминальной свечи и написала прощальные лаконичные слова. Вот только она не учла, что и ее саму зовут Алла. Поэтому послание получилось двусмысленное, особенно для тех, кто не в курсе – кто такая Алла Вербер.

"Прощай, Алла!" – гласит подпись под свечкой. И вот что пишут пользователи: "Алла Борисовна, милая, осторожнее..пол страны перепугали..Вербер пусть земля будет пухом..а Вам Звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!!", "Господи, напугалась!.... Светлая память - Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни - Алле Пугачевой!!!!!", "Кто такой пост выложил...У меня дыхание перехватило...".

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"Прощай, Алла!": Пугачева напугала поклонников некрологом в соцсети

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Теги: алла вербер, алла пугачева, некролог, прощание



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