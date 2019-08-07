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Общество Тюменская область
Свинокомплекс загрязнение почвы Нижнетавдинский район (2019) | Фото: vk.com/id35011086

Свинокомплекс "Тюменский" попал под "административку" за удобрение почвы незаконным навозом

Возбуждены два дела из-за использования свинокомплексом "Тюменский" свиного навоза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее о ситуации рассказали в соцсетях. Автор поста, Ирина П., рассказала, что полгода назад в Нижнетавдинском районе открыли свинокомплекс."В километре от него находится деревня Сартово, в которой за последний месяц стало нечем дышать: одно зловоние вместо деревенского чистого воздуха. За полгода работы свинокомплекса резервуары с фекалиями переполнились", - пишет она, добавляя, что со стороны предприятия к расположенным вблизи водоёмам и полям проложили трубы, через которые якобы и выводят отходы. "В месте слива гибнет вся растительность, а в деревне – неимоверная вонь. В окрестностях водится много кабанов и лосей. Вся трава и деревья в месте слива почернели и завяли", - подытожила Ирина.

Прокурорская проверка информации показала, что свинокомплекс "Тюменский" использует свиной навоз как удобрение почвы на собственных полях, однако не исследует его для подтверждения соответствия нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям. Утвержденные технические условия и регламент использования навоза как удобрения противоречили друг другу.

Свинокомплекс загрязнение почвы Нижнетавдинский район(2019)|Фото: vk.com/id35011086

Навоз, который использовал свинокомплекс, как агрохимикат зарегистрирован не был, то есть его нельзя было использовать. Тюменская природоохранная прокуратура возбудила против организации, а также её главного механика, ответственного за внесение удобрений, административные дела по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов животноводства". Директору комплекса внесено представление об устранении нарушений закона.

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Свинокомплекс "Тюменский" попал под "административку" за удобрение почвы незаконным навозом

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Теги: свинокомплекс. загрязнение окружающей среды, природоохранная прокуратура



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