29 Августа 2020
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Общество За рубежом
Билл Клинтон Моника Левински (2018) | Фото:Wikimedia Commons

Моника Левински спродюсирует сериал про свой секс-скандал с Клинтоном

Новый сезон сериала "Американская история преступлений" будет посвящен секс-скандалу вокруг Билла Клинтона и Моники Левински. Уже известен каст новых серий American Crime Story: стажерку Белого дома сыграет Бини Фельдштейн, а Линду Трипп – подругу Левински, сыгравшую важную роль в скандале – исполнит Сара Полсон.

Но главная сенсация проекта – продюсером сезона "Импичмент" будет сама Моника Левински, передает BuzzFeedNews.

У сценария, который напишет драматург Сара Берджесс, будет литературная основа: бестселлер Джеффри Тобина "Заговор 1999 года: настоящая история сексуального скандала, который едва не разрушил жизнь президента".

Названа и дата премьеры: 27 сентября 2020 года.

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Моника Левински спродюсирует сериал про свой секс-скандал с Клинтоном

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Теги: моника левински, билл клинтон, американская история преступлений, сериал



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