Моника Левински спродюсирует сериал про свой секс-скандал с Клинтоном

Новый сезон сериала "Американская история преступлений" будет посвящен секс-скандалу вокруг Билла Клинтона и Моники Левински. Уже известен каст новых серий American Crime Story: стажерку Белого дома сыграет Бини Фельдштейн, а Линду Трипп – подругу Левински, сыгравшую важную роль в скандале – исполнит Сара Полсон.

Но главная сенсация проекта – продюсером сезона "Импичмент" будет сама Моника Левински, передает BuzzFeedNews.

У сценария, который напишет драматург Сара Берджесс, будет литературная основа: бестселлер Джеффри Тобина "Заговор 1999 года: настоящая история сексуального скандала, который едва не разрушил жизнь президента".

Названа и дата премьеры: 27 сентября 2020 года.