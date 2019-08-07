В зауральском селе мужчина из ревности зарезал друга своей бывшей сожительницы

В селе Введенское произошло убийство.

Ночью 5 августа 52-летний мужчина с ножом пробрался в дом к своей бывшей сожительнице, у которой в это время отдыхал ее новый друг.

Злоумышленник ударил ножом в шею новоиспеченного кавалера, от полученного ранения последний скончался.

Сейчас обвиняемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство о его заключении под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.