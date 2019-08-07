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Общество Свердловская область
Валерий Ананьев (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава "Атомстройкомплекса" о Березовой роще: "Земля предназначена под стройку и будет застроена. Мы хотели сделать это красиво"

Валерий Ананьев во время традиционной пресс-конференции, на которых гендиректор "Атомстройкомплекса" подводит итоги каждое полугодие, высказался по поводу скандальной Березовой рощи в Академическом. По его признанию, дела там идут не блестяще, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дела идут не блестяще, - признал Ананьев, - мы хотели сохранить хотя бы частично, идея была построить жильё, выходящее в парк. Мы создали несколько концепций, но вспыхнуло противостояние, эта земля нам не бесплатно досталась, мы заплатили 90 млн по аукциону и каждый месяц за неё платим. Устраивать противостояние с жителями не входит в планы, мы решили пока воздержаться от строительства, мы хотели бы дождаться решения суда, если суд признает аукцион законным, то будем отстаивать наше право на застройку. Мы против скандалов и конфликтов, при любом решении суда будет найден компромисс, если что, уйдём с этой площадки, есть масса ветхого жилья, заводских территорий, которым надо давать новую жизнь. Есть где работать ещё, но эта роща будет застроена в любом случае, так как земля предназначена для этого".

березовая роща, краснолесье(2019)|Фото: Жители Краснолесья

Решение по Березовой роще в Краснолесье, которую планируют вырубить, должно быть принято сегодня, 7 августа, об этом в соцсети "ВКонтакте" писали активисты в официальной группе заступников деревьев и белок. Ранее в паблике защитников территории сообщалось, что судом принято решение привлечь к делу третьих лиц, которые смогли бы всесторонне пояснить предыдущую судьбу Березовой рощи, а также происходившие в отношении нее юридические процедуры. Противники вырубки деревьев считают, что суд намеренно затягивает процесс, но вот сегодня должно состояться заседание, где вынесут решение по роще.

Напомним, что с весны 2018 года жители района Академический протестуют и устраивают акции в защиту рощи. Активисты выступают против "Атомстройкомплекса", который планировал вырубить 20 гектаров деревьев и возвести на этом месте (в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова – Краснолесья) жилые дома с социальной инфраструктурой. В конце мая суд запретил уже начавшуюся вырубку по ходу промежуточного заседания, а мэр города Александр Высокинский выступил за то, чтобы судьба района решалась с учетом мнения жителей.

Березовая роща, вырубка деревьев, Академический(2018)|Фото: председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис Викторович

Ранее на канале "Зеленая роща" вышло "видео-разоблачение" "Атомстройкомплекса", где говорится, что якобы компания строит некачественные дома в водоохранной зоне и разжигает конфликт в сквере около Драмтеатра, чтобы "отомстить" УГМК за то, что последняя "увела" площадку под снесенной телебашней. "Атомстройкомплекс" разогревал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге, а под шумок вырубал Березовую рощу под застройку района Академический, игнорируя протесты местных жителей. А ведь эта роща значительно превышает (28 гектаров) территорию сквера (три гектара)", - говорится в ролике.

Ряд экспертов уверен, что таким образом разжигается негативная кампания против "Атомстройкомплекса". Ананьев считает, что это все недостойный черный пиар и предпочитает по озвученным темам не говорить, а "скверные протесты" не комментировать.

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Глава "Атомстройкомплекса" о Березовой роще: "Земля предназначена под стройку и будет застроена. Мы хотели сделать это красиво"

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Теги: валерий ананьев, атомстройкомплекс, березовая роща



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