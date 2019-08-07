Эксперты назвали риски открытия Чернобыля для туристов

Открытие Чернобыля для туристов может нести в себе риски, которые власти Украины должны предотвратить принятием регламента посещения зоны отчуждения. Документ должен обезопасить посетителей от излишнего радиационного облучения и обрушения заброшенных зданий. Российские эксперты перечислили основные риски открытия зоны отчуждения для всех желающих, передает корреспондент Накануне.RU.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле.

"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы", – написал Зеленский у себя в Twitter.

Место радиационной катастрофы украинские власти планируют превратить "в одну из точек роста новой Украины". Вероятно, отчасти это решение было продиктовано возросшим интересом к Чернобылю: за последнее время вышли два сериала о катастрофе 1986 г.

Взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС считается самой серьезной радиационной аварией в мире, подчеркнула заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Наталия Шандала на пресс-конференции в Москве, посвященной открытию зоны отчуждения для туристов.

До сих пор организованные посещения не были разрешены ни в одну зону отчуждения в мире, добавила она.

"Но раз Украина подписала закон, что разрешается организованный туризм, то власти Украины обязаны нести ответственность за радиационную безопасность туристов, посещающих эту зону, чтобы туризм был безопасным, и этот процесс регулировался. Мы не знаем, есть ли документ, который регламентирует поведение туристов и гидов на этой территории, проложены ли специальные маршруты", - сообщила Наталия Шандала.

Необходимо избежать переоблучения туристов и гидов, подчеркнула эксперт.

"Несмотря на то, что доза гамма-излучения в Чернобыле возвращается к норме, не следует забывать, что там есть места локального загрязнения", - добавила она.

При этом, вопреки опасениям, главную опасность представляет вовсе не радиация.

"Большую опасность представляют здания и сооружения на Чернобыльской зоне отчуждения - брошенные деградированные знания. В Припяти было 50 тыс. населения, в Чернобыле проживали 12 тыс. человек. Эти здания не ремонтируются, никто не дает гарантии, что кто-нибудь из туристов не отклонится и не получит травмы", - пояснила Шандала.

Что касается радиации, то за 30 с лишним лет все радиоактивные элементы, кроме Плутония, в Чернобыле прошли период полураспада.

"Может ли скрытый под двумя саркофагами реактор навредить? При том уровне радиационной обстановки, которая существует в настоящее время, этого не случится. Однако не следует забывать, что под этими саркофагами существует пыль – все радиоактивные вещества остались на площадке в зоне отчуждения. Эта пыль не задерживается никакими средствами защиты, она может витать в воздухе", - подчеркнула медик.

Кроме того, Чернобыльская зона отчуждения находится в сейсмическим активном регионе, там проходит система разломов.

"В случае землетрясения вся эта активность выйдет за пределы зоны отчуждения", - добавила Шандала.

Следует учитывать и то, что в Чернобыле остаются хранилища отработанного ядерного топлива, где содержится "основная грязь" зоны отчуждения. Там до сих пор регулярно проводятся испытания.

Существует также риск лесных пожаров.

При этом власти Украины стремятся сделать Чернобыль экологически безопасной зоной. Такой закон парламент принял в прошлом году, сообщила Шандала.

Легализация туризма в Чернобыле пойдет на пользу: поможет контролировать стихийное проникновение любопытствующих в зону отчуждения, считает главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Владимир Клочков. При этом не следует преувеличивать опасность переоблучения.

"Говорить о том, что, если человек сейчас, спустя 33 года, войдет в эту зону, то облучится и заболеет, неправильно. Но лазить по этим машинам, действительно, не стоит", - заметил Клочков.

При посещении Чернобыля главное - контролировать дозу излучения, чистоту одежды, обуви и кожи туристов и следить, чтобы последние не вывозили "сувениры" – обломки зданий, брошенные механизмы и прочие оставленные жителями территории вещи.

"При легальном туризме это легко контролируется, при нелегальном можно вытащить и двигатель, и автомобиль", - добавил физик.

"Если давать рекомендации российским туристам, которые хотят посетить чернобыльскую зону, то специальной одежды не надо, водки не надо, надо придерживаться тех условий, которые предложены и разрешены Украиной. Тогда человек, который посетит зону с излучением 20-25 или даже 200 микрорентген в час, получит примерную дозу, сопоставимую с флюорографией или длительным перелетом из Москвы до Владивостока", - заключила Наталия Шандала.