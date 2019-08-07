СМИ: Скотленд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция, расследуя инцидент с применением "Новичка" в Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ в причастности к этому делу, сообщает The Guardian.

Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, отмечает издание.

По данным газеты, британские разведслужбы утверждали, что отравление в Солсбери могло быть совершено с одобрения Владимира Путина.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

Недавно посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Скрипалей.

Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет. Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.

В посольстве просят Лондон сообщить, какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад. Российская сторона также просит предоставить к ним консульский доступ.