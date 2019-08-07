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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
топор (2012) | Фото: накануне.RU

Березовского живодера, зарубившего пса на глазах у детей, могут посадить на пять лет

Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в уральском городе Березовский. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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Напомним, все случилось в конце июля: на глазах у детей мужчина топором зарубил пса. Ранее тот подрался с собакой живодера.

"Сотрудники полиции следственного подразделения ОВД Березовского возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ в отношении местного 66-летнего жителя, который расправился с собакой. Санкция данной статьи за жестокое обращение с животным в присутствии несовершеннолетних предусматривает штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб., исправительные работы до 2 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас представители МВД продолжают расследование этой нашумевшей истории.

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Березовского живодера, зарубившего пса на глазах у детей, могут посадить на пять лет

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Теги: живодер, убийство, собака, МВД



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