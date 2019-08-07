У British Airways сбой в электронной системе регистрации – отменены десятки рейсов

Сбой в работе электронных систем авиакомпании British Airways вызвал задержку и отмену нескольких сотен рейсов в Европе. Основные проблемы наблюдаются в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик.

Клиенты перевозчика столкнулись с проблемами при регистрации на рейс через интернет, при покупке билетов, а в зонах регистрации в аэропортах образовались длинные очереди, поскольку теперь сотрудникам компании приходится регистрировать пассажиров вручную, передает The Guardian.

British Airways предлагает клиентам по возможности перенести их бронирования на даты с 8 по 9 августа.

Между тем, британскому перевозчику еще повезло: неполадки в работке электронной системы не совпали с забастовками, которые должны были начаться на этой неделе в аэропортах и авиакомпаниях страны, но профсоюзы и представители компаний все-таки сели за стол переговоров.