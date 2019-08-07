У полной тезки телеведущей Наили Аскер-заде нашли участок земли стоимостью $45 млн

Интернет-издание "Проект" опубликовало информацию, согласно которой у полной тезки ведущей Наили Аскер-заде год назад появился в собственности огромный участок леса в Подмосковье (43 тыс. кв. м) – рядом с деревней Раздоры (это самое дорогое место Рублево-Успенского шоссе). Издание сообщает, что пока на участке ничего не строится, хотя назначение его – ИЖС. По прикидкам "Проекта", недвижимость может стоить порядка 2,8 млрд руб. или $45 млн.

Телеведущая изданию заявила, что не имеет отношения к данному участку, а на вопрос о том, почему в выписке указано ее полное имя, ответила смайликом, мол, понятия не имею.

Также в тексте "Проекта" речь идет о карьере Аскер-заде на телевидении и в печатных СМИ, а еще о главе банка ВТБ Андрее Костине.