29 Августа 2020
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Наиля Аскер-Заде (2019) | Фото:kremlin.ru

У полной тезки телеведущей Наили Аскер-заде нашли участок земли стоимостью $45 млн

Интернет-издание "Проект" опубликовало информацию, согласно которой у полной тезки ведущей Наили Аскер-заде год назад появился в собственности огромный участок леса в Подмосковье (43 тыс. кв. м) – рядом с деревней Раздоры (это самое дорогое место Рублево-Успенского шоссе). Издание сообщает, что пока на участке ничего не строится, хотя назначение его – ИЖС. По прикидкам "Проекта", недвижимость может стоить порядка 2,8 млрд руб. или $45 млн.

Телеведущая изданию заявила, что не имеет отношения к данному участку, а на вопрос о том, почему в выписке указано ее полное имя, ответила смайликом, мол, понятия не имею.

Также в тексте "Проекта" речь идет о карьере Аскер-заде на телевидении и в печатных СМИ, а еще о главе банка ВТБ Андрее Костине.

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У полной тезки телеведущей Наили Аскер-заде нашли участок земли стоимостью $45 млн

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Теги: наиля аскер-заде, недвижимость, втб, андрей костин



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