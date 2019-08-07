29 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

На кладбище Нефтеюганска неизвестная раскидала камни возле могилы спортсмена, погибшего в 2016 году в жуткой аварии

На кладбище Нефтеюганска осквернена могила одного из спортсменов, погибших в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда. В октябре появится памятник погибшим.

5 августа на кладбище, где похоронены спортсмены, осквернена одна из детских могил. Неизвестная якобы помочилась на неё, а после начала бросать в очевидцев камни. Информация об этом появилась в соцсетях.

"В полицию поступило обращение от местной жительницы, которая рассказала, что во время ее визита на кладбище неизвестная начала раскидывать камни. Прошла проверка, личность злоумышленницы установлена. Составлен протокол о мелком хулиганстве. Никакого вандализма не было – не могилы, ни ограды, ни памятники не повреждены. На могилу никто не мочился", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

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На кладбище Нефтеюганска неизвестная раскидала камни возле могилы спортсмена, погибшего в 2016 году в жуткой аварии

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Теги: ДТП в ХМАО, кладбище, могила



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