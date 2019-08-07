Московский арбитраж вновь отклонил апелляцию экс-депутата Госдумы Язева на признание его банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве вновь отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Язева на признание его банкротом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в картотеке дел суда.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах по итогам заседания 7 августа.

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее суд признал заявление ПАО "Совкомбанк" о признании Язева банкротом обоснованным и пришел к выводу о целесообразности введения в отношении экс-депутата процедуры реструктуризации его долгов.

В мае Валерий Язев подавал апелляцию, которая также была отклонена.