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вице-спикер Госдумы президент Российского газового общества Валерий Афанасьевич Язев (2010) | Фото:Накануне.RU

Московский арбитраж вновь отклонил апелляцию экс-депутата Госдумы Язева на признание его банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве вновь отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Язева на признание его банкротом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в картотеке дел суда.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах по итогам заседания 7 августа.

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее суд признал заявление ПАО "Совкомбанк" о признании Язева банкротом обоснованным и пришел к выводу о целесообразности введения в отношении экс-депутата процедуры реструктуризации его долгов.

В мае Валерий Язев подавал апелляцию, которая также была отклонена.

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Московский арбитраж вновь отклонил апелляцию экс-депутата Госдумы Язева на признание его банкротом

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Теги: Язев, банкротство, суд, апелляция



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