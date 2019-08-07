"Корпорация развития" раскрыла причину ареста своих счетов

Решения о приостановлении операций по банковским счетам "Корпорации развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный") вынесены в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании заявления компании "Мостострой-12". Корпорация ведет работу с судебными приставами исполнителями, говорится в материалах годового отчета акционерного общества.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Федеральной налоговой службы, операции приостановлены по счетам Корпорации в банках "СКБ", "Совкомбанк", "Газпромбанк", "Альфа-банк", ВТБ, "Росбанк" и других. Последнее решение о приостановке операций по счету в "Сбербанке" вынесено в июле 2019 г.

Исполнительное производство открыто по обращению "Мостостроя-12", которому Корпорация проиграла суд на 2 млрд руб. Вынесено постановление о розыске счетов и аресте денежных средств на счетах "КР". "Предъявлены требования о предоставлении информации об имуществе Корпорации... Корпорацией ведется работа с судебными приставами исполнителями, а также предпринимаются действия по пересмотру судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам", - говорится в годовом отчете.

Напомним, дело направлено на пересмотр. "Мостострой-12" уже передал право требования долга компаниям "Бруно финанс" и "Корпорация Северо-Запад". Они обратились в суд с иском о банкротстве"Корпорации развития", но суд остановил производство.

Основные акционеры "Корпорации развития" - Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Проект "Уп-Уп" курировался полпредством президента РФ в УрФО и "Единой Россией" и предполагал масштабное освоение минеральной базы Северного Урала. Корпорация закончила работу в 2018 г. с убытком в 4 млрд руб., единственным проектов в портфеле структуры осталось строительство объектов по шестистороннему соглашению с "Транснефтью".