"Корпорация развития" раскрыла причину ареста своих счетов

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

"Корпорация развития" раскрыла причину ареста своих счетов

Решения о приостановлении операций по банковским счетам "Корпорации развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный") вынесены в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании заявления компании "Мостострой-12". Корпорация ведет работу с судебными приставами исполнителями, говорится в материалах годового отчета акционерного общества.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, по данным Федеральной налоговой службы, операции приостановлены по счетам Корпорации в банках "СКБ", "Совкомбанк", "Газпромбанк", "Альфа-банк", ВТБ, "Росбанк" и других. Последнее решение о приостановке операций по счету в "Сбербанке" вынесено в июле 2019 г.

Исполнительное производство открыто по обращению "Мостостроя-12", которому Корпорация проиграла суд на 2 млрд руб. Вынесено постановление о розыске счетов и аресте денежных средств на счетах "КР". "Предъявлены требования о предоставлении информации об имуществе Корпорации... Корпорацией ведется работа с судебными приставами исполнителями, а также предпринимаются действия по пересмотру судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам", - говорится в годовом отчете.

Напомним, дело направлено на пересмотр. "Мостострой-12" уже передал право требования долга компаниям "Бруно финанс" и "Корпорация Северо-Запад". Они обратились в суд с иском о банкротстве"Корпорации развития", но суд остановил производство.

Основные акционеры "Корпорации развития" - Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Проект "Уп-Уп" курировался полпредством президента РФ в УрФО и "Единой Россией" и предполагал масштабное освоение минеральной базы Северного Урала. Корпорация закончила работу в 2018 г. с убытком в 4 млрд руб., единственным проектов в портфеле структуры осталось строительство объектов по шестистороннему соглашению с "Транснефтью".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Корпорация развития" раскрыла причину ареста своих счетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Корпорация развития, арест счетов, Мостострой-12,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2019 08:25 Мск Операции по банковским счетам "Корпорации развития" заблокированы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети