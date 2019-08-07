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Политика Тюменская область Уральский ФО
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

В родной для Собянина Тюмени штабу Навального согласовали пикет в поддержку московской оппозиции

Администрация Тюмени согласовала пикет в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
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Пикет пройдет 10 августа на площади Борцов Революции, с 15.00 до 16.00. Заявленное количество участников - до 50 человек.

Организатором пикета является штаб Навального в Тюмени. Уведомление о проведении мероприятия было подано активистами накануне.

Акции протеста в городах проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Напомним, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа. Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

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В родной для Собянина Тюмени штабу Навального согласовали пикет в поддержку московской оппозиции

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Теги: пикет, штаб Навального, выборы в Мосгордуму



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Развитие сюжета:

Ранее 10.08.2019 13:31 Мск В родной для Собянина Тюмени сторонники Навального провели акцию в поддержку московской оппозиции 

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