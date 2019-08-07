Покушение на убийство. СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Магнитогорске

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя, совершенного общеопасным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, мужчина получил ранения, находясь около своего автомобиля, когда произошел хлопок.

"В качестве основной рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке", - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.