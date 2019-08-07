29 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
крым россия карта (2015) | Фото:

Зеленский намерен создать бумажную "крымско-татарскую автономию"

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа", получившая большинство в Раде, будут поддерживать как Меджлис (запрещен в России за экстремизм), так и бумажную "крымско-татарскую автономию" в Крыму. Об этом на канале ATR заявила избранный депутат Рады Галина Третьякова, которая, по сообщениям СМИ, займет должность главы комитета по вопросам социальной политики.
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По ее словам, у Зеленского по Крыму "есть отдельный план". Он включает создание на бумаге национальной автономии "в Крыму" и предоставление крымским татарам статуса коренного народа.

Таким образом, Зеленский продолжит гнуть ту же самую линию, которую начал Петр Порошенко. Напомним, о планах создания "национальной автономии крымских татар" Порошенко заявил в мае 2017 года. В прошлом году он напомнил о своих планах. Потом эта тема поутихла, но с началом работы новой Рады ее снова могут поднять.

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Зеленский намерен создать бумажную "крымско-татарскую автономию"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Крым



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