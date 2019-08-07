Бывшему главе волгоградского СК продлили арест по документам на имя другого фигуранта дела

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста бывшему руководителю волгоградского управления СКР Михаилу Музраеву, сообщает газета "Коммерсантъ".

При этом к заседанию было представлено ходатайство следствия на имя другого фигуранта дела о терроризме.

По словам адвокатов, обнаружилось, что следователь просит продлить срок содержания в СИЗО не Михаилу Музраеву, а другому фигуранту уголовного дела - Владимиру Зубкову.

Следователь объяснил путаницу с документами "технической ошибкой", а представитель Генпрокуратуры оставил разрешение конфликта на усмотрение суда.

Ходатайство на имя Музраева нашлось в материалах в отношении Зубкова, оно было подшито к делу и не подлежало изъятию, отмечает адвокат.

Несмотря на это, вопрос о продлении срока содержания Музраева под стражей суд все-таки решил рассмотреть, в итоге продлив арест.

Напомним, Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В конце мая сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Кроме того, одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде задержали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области не признает свою вину - он считает, что сейчас против него используют тех людей, которых он ранее посадил.