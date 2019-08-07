Тюменские чиновники готовы пересмотреть проект скандальной развязки и пойти на уступки жителям Комарово

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов пообещал уже в пятницу встретиться с инициативной группой жителей коттеджного посёлка Комарово, которые ранее пригрозили помешать строительству новой развязки и устроили скандал на общественных слушаниях, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, данный дорожный инфраструктурный объект должен разгрузить улицы Тюмени за счёт пропуска транзитного потока транспорта, однако жители поселка испугались, что все автомобили пойдут по их тихим улочкам.

"Согласен, что есть недоработка со стороны органов власти по информированию граждан, но есть и непонимание со стороны инициативной группы. Я думаю, что в пятницу встретимся с людьми и найдём общий язык, и ещё раз обсудим все вопросы, по которым возникают сомнения, – заявил Шустов. – Мы отработаем, найдем консенсус и начнем движение дальше".

Замгубернатора также добавил, что до решения вопроса с людьми проект будет заморожен. Впрочем, власти уверены, что развязка там остро необходима: "заинтересованы и другие граждане: транзитный транспорт, рядом медицинский город и существующий перекресток перегружен, а светофор не справляется".

Однако в Главном управлении строительства по Тюменской области готовы рассмотреть и альтернативные варианты, если не удастся найти компромисс.

"Они недосмотрели основную схему, эта улица [которая волнует жителей поселка, прим. ред.] не выходит на развязку. Если уже будут категорически против, то мы, как вариант, переработаем проект", - добавил чиновник.