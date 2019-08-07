Тюменские власти извинились перед горожанами и объяснили причину остановки строительства развязки на Мельникайте

Заместитель главы региона, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов извинился перед жителями города за задержку в строительстве развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовская, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, причиной проблем стали земельные участки, которые не могут изъять и выкупить у граждан, так как у последних неправильно оформлены или отсутствуют нужные документы. В настоящее время чиновники помогают людям преодолеть бюрократические проволочки.

"Приношу извинения жителям в связи с неполноценной развязкой, мы стараемся подходить к процессу правильно, чтобы никто из граждан не остался недовольным", - объяснился Шустов.

Напомним, что основным направлением развития областных дорог в прошлом году стало завершение строительства ранее начатых объектов. В частности, было открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструирован существующий мост по ул. Мельникайте и шесть километров автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский, выполнен ремонт 629 километров автодорог области. В этом году масштаб работ увеличился: планируется отремонтировать 740 километров автодорог области. Продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороге.