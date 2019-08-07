29 Августа 2020
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Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменские власти извинились перед горожанами и объяснили причину остановки строительства развязки на Мельникайте 

Заместитель главы региона, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов извинился перед жителями города за задержку в строительстве развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовская, передает корреспондент Накануне.RU.
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По его словам, причиной проблем стали земельные участки, которые не могут изъять и выкупить у граждан, так как у последних неправильно оформлены или отсутствуют нужные документы. В настоящее время чиновники помогают людям преодолеть бюрократические проволочки.

"Приношу извинения жителям в связи с неполноценной развязкой, мы стараемся подходить к процессу правильно, чтобы никто из граждан не остался недовольным", - объяснился Шустов.

Напомним, что основным направлением развития областных дорог в прошлом году стало завершение строительства ранее начатых объектов. В частности, было открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструирован существующий мост по ул. Мельникайте и шесть километров автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский, выполнен ремонт 629 километров автодорог области. В этом году масштаб работ увеличился: планируется отремонтировать 740 километров автодорог области. Продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороге.

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Тюменские власти извинились перед горожанами и объяснили причину остановки строительства развязки на Мельникайте 

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Теги: развязка на Мельникайте, Сергей Шустов, Мельникайте Дамбовская



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Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2020 14:29 Мск В Тюмени для строительства транспортной развязки перекроют улицу Мельникайте

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Ранее 12.07.2019 14:04 Мск Власти Тюменской области обсудили планы по развитию транспортной инфраструктуры региона

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