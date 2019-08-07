Социологи: почти треть москвичей отрицательно относится к акциям протеста в столице

Социологи выяснили, что почти треть москвичей отрицательно относится к акциям протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Согласно данным опроса "Левада-центра", на вопрос "Как вы относитесь к этим протестным акциям?" оценку "положительно" выбрали 37% жителей Москвы. Негативно протесты воспринимают 27%, а 30% сообщили о своем нейтральном и безразличном отношении.

2% респондентов изъявили готовность лично поучаствовать в митингах и уже выходили на столичные акции. При этом 9% респондентов рассказали, что допускают свое участие, а 26% заявили обратное, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что американский видеохостинг YouTube сменил алгоритм работы ради того, чтобы поддержать освещение незаконных митингов и массовых беспорядков в Москве.