Зеленский позвонил Путину и потребовал "прекратить убивать наших людей"

Сегодня утром украинский президент Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину из-за погибших вчера четырех украинских военнослужащих. Об этом он заявил после срочного совещания с силовиками.

По словам Зеленского, он "попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".

Как заявил вчера начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, по данным разведки, гибель военных произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасами. А быстрая реакция Киева свидетельствует о том, что там были заинтересованы в прекращении перемирия и лишь ждали удобного повода.