В Турции перевернулся сафари-джип с туристами: шесть россиян в больнице
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.
"Туристический микроавтобус "джип сафари" не справился с управлением, опрокинулся в кювет", - сообщает посольство РФ в Турции в Facebook.
Шесть россиян были доставлены в больницы, все находятся в сознании, тяжело пострадавших нет.
В июле автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся неподалеку от турецкого курортного города Кемер в провинции Анталья.
Как заявило российское генконсульство, среди пострадавших российских граждан нет. Травмы получили туристы из Польши и Норвегии.