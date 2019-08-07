В Турции перевернулся сафари-джип с туристами: шесть россиян в больнице

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.

"Туристический микроавтобус "джип сафари" не справился с управлением, опрокинулся в кювет", - сообщает посольство РФ в Турции в Facebook.

Шесть россиян были доставлены в больницы, все находятся в сознании, тяжело пострадавших нет.

В июле автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся неподалеку от турецкого курортного города Кемер в провинции Анталья.

Как заявило российское генконсульство, среди пострадавших российских граждан нет. Травмы получили туристы из Польши и Норвегии.