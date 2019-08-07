29 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

В Турции перевернулся сафари-джип с туристами: шесть россиян в больнице

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.

"Туристический микроавтобус "джип сафари" не справился с управлением, опрокинулся в кювет", - сообщает посольство РФ в Турции в Facebook.

ДТП с туристами в Турции(2019)|Фото: hurriyet.com.tr

Шесть россиян были доставлены в больницы, все находятся в сознании, тяжело пострадавших нет.

В июле автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся неподалеку от турецкого курортного города Кемер в провинции Анталья.

Как заявило российское генконсульство, среди пострадавших российских граждан нет. Травмы получили туристы из Польши и Норвегии.

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В Турции перевернулся сафари-джип с туристами: шесть россиян в больнице

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Теги: турция, джип, дтп



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