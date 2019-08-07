29 Августа 2020
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цемент, киевское шоссе, пробка (2013) | Фото:Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" продолжит строить цементный завод в Сысерти 

Цементный завод в Сысерти будет продолжать строиться и выпускать белый цемент, сообщил во время пресс-конференции генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава АСК отметил, что на заводе будет выпускаться белый цемент. Ананьев рассказал, с какими трудностями столкнулась компания при строительстве завода, например, он отметил, что нужен цемент гарантированно высокого качества.

"Сегодня некоторые умники говорят - зачем нужен ещё один цементный завод? Никто не гарантирует нам цемент высокого качества", - объяснил целесообразность строительства Ананьев.

Вторая причина - возможный бум строительства, который увеличит стоимость цемента. АСК не собирается зависеть от монополистов в этом вопросе.

Технология нового завода позволяет производить белый цемент, который мало производится сегодня в России и в основном закупается за рубежом, в том числе на Украине. Он необходим для создания цветного бетона - очень популярного в мире, отметил Ананьев.

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"Атомстройкомплекс" продолжит строить цементный завод в Сысерти 

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Теги: Атомстройкомплекс, цементный завод в Сысерти



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