"Атомстройкомплекс" продолжит строить цементный завод в Сысерти

Цементный завод в Сысерти будет продолжать строиться и выпускать белый цемент, сообщил во время пресс-конференции генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава АСК отметил, что на заводе будет выпускаться белый цемент. Ананьев рассказал, с какими трудностями столкнулась компания при строительстве завода, например, он отметил, что нужен цемент гарантированно высокого качества.

"Сегодня некоторые умники говорят - зачем нужен ещё один цементный завод? Никто не гарантирует нам цемент высокого качества", - объяснил целесообразность строительства Ананьев.

Вторая причина - возможный бум строительства, который увеличит стоимость цемента. АСК не собирается зависеть от монополистов в этом вопросе.

Технология нового завода позволяет производить белый цемент, который мало производится сегодня в России и в основном закупается за рубежом, в том числе на Украине. Он необходим для создания цветного бетона - очень популярного в мире, отметил Ананьев.