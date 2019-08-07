Тюменские власти не могут найти подрядчика на восстановление дома-мастерской Шитова

Тюменские власти ищут подрядчика, который готов отреставрировать за 6 млн руб. памятник деревянного зодчества и архитектуры "Дом Рубцовой", в котором располагается известная мастерская Вадима Шитова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что уникальный дом на исторической улице Дзержинского серьезно пострадал во время пожара этой весной. Тогда губернатор Александр Моор пообещал выделить деньги из бюджета, чтобы восстановить здание.

Однако накануне закончился срок подачи заявок на тендер, и на него никто не заявился. Как заявил во время пресс-конференции заместитель главы региона, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, поиск подрядчика продолжится.

"Губернатором было надо поручение, но пока не найден тот застройщик, который готов этот памятник восстановить", - констатировал он.

Напомним, здание, являющееся памятником архитектуры, серьёзно пострадало от огня в апреле.