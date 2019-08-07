29 Августа 2020
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Компания "СУЭНКО" выплатит компенсацию несовершеннолетней тоболячке, упавшей в колодец

Тобольский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с компании "СУЭНКО" 50 тыс. руб. в пользу 14-летней девушки, упавшей в колодец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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По информации ведомства, в колодец школьница провалилась вечером 3 марта. Она возвращалась домой с подругой после прогулки, и в 10-ом микрорайоне Тобольска, недалеко от дома №63а, наступила на крышку канализационного колодца. Колодец был неплотно прикрыт и заметен снегом, потому девушка его не заметила.

Крышка перевернулась, обе ноги тоболячки оказались в колодце. Одну ногу девушка успела вытащить, а вторую прижало тяжелым люком. Выбраться из западни школьнице помогла подруга. Пострадавшей были причинены ушибы правой и левой голени, что является легким вредом здоровью. В апреле 2019 г. мать потерпевшей обратилась в межрайонную прокуратуру с просьбой помочь взыскать компенсацию морального вреда, в связи с чем прокуратура предъявила в суд соответствующий иск.

Прокуратура выяснила, что колодец находился на обслуживании у "СУЭНКО". Суд рассмотрел прокурорский иск и взыскал с компании 50 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда.

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Компания "СУЭНКО" выплатит компенсацию несовершеннолетней тоболячке, упавшей в колодец

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Теги: школьница, колодец, суэнко



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