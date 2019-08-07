29 Августа 2020
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Политика Курганская область
Я люблю Курган (2019) | Фото:Накануне.RU

Чимеевский пожар и оплошность замгубернатора: названы главные события Курганской области

Эксперты фонда "Петербургская политика" подвели итоги июля 2019 года по регионам России. В Курганской области, как и везде, произошли положительные и негативные моменты в социально-экономической жизни региона.

Из плюсов эксперты отметили обсуждение министром энергетики России Александром Новаком и врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым вопросов снижения в Курганской области тарифов на электроэнергию. Еще один положительный момент - Шумков совместно с главами соседних Свердловской и Челябинской областей Евгением Куйвашевым и Алексеем Текслером подписали соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

Еще один плюс в "карму" региона - Шумков подписал и соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром. Помимо этого, глава региона пообещал компенсировать жителям Зауралья первый взнос по ипотеке на покупку нового жилья в размере до 300 тыс. руб.

Последний положительный момент, по мнению экспертов "Петербургской политики" - это включение Курганской области в пилотный федеральный проект по снижению бедности. На этом плюсы, связанные с пока во многом протокольными и дежурными заявлениями и соглашениями, заканчиваются.

Из негативных событий эксперты выделили страшный пожар в селе Чимеево, где огонь уничтожил храм и чудотворную икону. Также "Курганмашзавод", по заявлению вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, не сумел выполнить ряд государственных контрактов.

Настоящий фурор вызвали заявления заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Татьяны Менщиковой, которая, находясь с визитом в одном из районов региона, посоветовала фельдшеру затыкать щели в местном медпункте мокрыми газетами. По данным Накануне.RU, Шумков сделал Менщиковой предупреждение - в случае повторения подобных изречений чиновницу ждет немедленное увольнение.

Также эксперты отразили еще два негативных момента для региона - 79 место по уровню доходов населения и 78 место по уровню долговой нагрузки.

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Чимеевский пожар и оплошность замгубернатора: названы главные события Курганской области

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Теги: Татьяна Менщикова, Курган, Петербургская политика, рейтинг, Зауралье



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