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Экономика Центральный ФО В России
(2017) | Фото: ok.ru

Константин Бабкин: При существующей политике Россия не сможет "кормить Китай"

Совладелец холдинга "Ростсельмаш", глава Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин считает, что при имеющейся политической линии Правительства, Россия не сможет встать в ряд поставщиков продовольствия для Китая. Напомним, накануне Китай объявил о прекращении закупки продуктов у своего основного экспортера, США.

Бабкин отметил, что Китай импортирует продовольствия на сумму примерно 60 млрд долларов в год, тогда как совокупный урожай зерна в России, для сравнения, оценивается в 15 млрд долларов в год. "Сколько бы Россия ни произвела зерна, сои, рапса, свинины, молока, - все может и будет готов в ближайшей перспективе купить Китай", - считает Бабкин, добавив, что этого не произойдет.

При существующей политике, считает руководитель Ростсельмаша, Россия не сможет удовлетворить огромный китайский спрос. Нишу поставщиков вместо Северной Америки займут Бразилия, Аргентина, Вьетнам, Таиланд. Все располагающие желанием и ресурсами заработают деньги, поднимут уровень жизни в своих странах, и в этот перечень Россия на не попадет. Ранее стало известно, что на фоне планов кабмина отменить программу субсидирования покупки аграриями сельхозтехники №1432 "Ростсельмаш" приостанавливает производство на два месяца.

"Для того чтобы получить рост объемов производства продовольствия, надо было бы увеличить поддержку сельхозмашиностроения, стимулировать инвестиции в сельское хозяйство. Этого не происходит. Наоборот, произошла отмена (или приостановка) программы 1432, поддержка перенаправляется в лизинговые компании, в финансовые схемы, многие заводы уже снизили объемы производства. Чтобы в следующий раз не упустить какую-нибудь прекрасную возможность, нужно уже сегодня снизить в России налоги, смягчить денежно-кредитную политику, активно заниматься экспансией на внешние рынки с помощью политических и экономических методов. Все это возможно. Было бы желание правительства", - пишет Бабкин на своей странице в Facebook.

Напомним, отказ Китай от закупа продовольствия в США стал новым витком торговой войны между государствами.

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Константин Бабкин: При существующей политике Россия не сможет "кормить Китай"

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Теги: экспорт продовольствия, кормить китай



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