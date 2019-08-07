"ЮТэйр" наказали за то, что матери детей-инвалидов пришлось купить 11 билетов на рейс Курган – Москва

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована из-за того, что матери детей-инвалидов из Хабаровска пришлось купить больше, чем нужно, билетов для полёта из Кургана в Москву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале жительнице Хабаровска пришлось купить 11 билетов, так как её дети-инвалиды были после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта пострадавшей сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест.

После огласки в "ЮТэйр" заявили, что "российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей". По словам сотрудников перевозчика, пассажирка должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование.

И.о. уральского транспортного прокурора Сергей Забелов во время пресс-конференции рассказал журналистам, что компания наказана – пассажирку не проинформировали о порядке полётов пассажиров на носилках.

"В результате многодетная мать должна была купить билеты на рейс Курган – Москва по цене, значительно превышающей установленные тарифы. За оказание услуг при отсутствии обязательной для потребителя информации и за его счёт авиакомпания оштрафована на 50 тыс. руб.", - сказал он.

Кроме того, в аэропорту Кургана отсутствовал т.н. амбулифт – устройство, позволяющее поднять на борт человека, который не может сделать это сам.

"Это не позволило многодетной семье получить необходимые услуги, дети подверглись во время посадки риску. Впрочем, рисковали не только они. В Кургане находится всемирно известный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова. Большинство его пациентов прибывают в город на самолёте. Отсутствие амбулифта наложило свой отпечаток. Курганский транспортный прокурор в марте внёс исполнительному директору аэропорта представление. Поскольку его не исполнили, прокуратура подала иск в суд, в июне он был удовлетворён – амбулифт должен быть установлен. Мы будем следить за исполнением решения", - сказал Забелов.