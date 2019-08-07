Саперы обследуют деревню Каменку под Ачинском после взрывов на складе

Саперы проверяют деревню Каменка, находящуюся недалеко от горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Используются специальные бронированные инженерные машины разграждения. Работают более 100 специалистов, передает "Интерфакс".

Минобороны РФ и краевые власти создали комиссию для оценки ущерба от пожара на складе. Накануне в самом Ачинске был отменен режим ЧС.

Напомним, ранее СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.