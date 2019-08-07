Администрация Кургана определит объем работ в аварийном доме, жильцы которого приглашали в гости Шумкова

В ближайшее время чиновники администрации Кургана осмотрят внутридомовую систему канализации жилого дома № 5Б в поселке Механический.

Будет определен объем и сроки работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Уже по результатам этого обследования будет принято соответствующее решение.

Напомним, жители аварийного дома пригласили в гости врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова для того, чтобы он посмотрел в каких условиях вынуждены жить люди. В квартирах стоит сырость, насекомые - комары, мошки, двухвостки, мокрицы - живут в квартирах круглогодично. На 3 этаже дома у женщины стена практически рухнула, нет крыши.

"Постановлением администрации Кургана от 25 апреля 2019 года утверждена муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы". В программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Дом №5Б в Механическом поселке не включен в программу переселения на 2019-2025 годы, так как межведомственной комиссией при администрации Кургана дом признан аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2017 года", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Если программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда после 2025 года будет продлена, будет рассмотрен вопрос о включении этого аварийного дома в перечень расселяемых домов.

В пресс-службе администрации добавили, что власти города могут предоставить гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, временное жилье из маневренного фонда. Сейчас в фонде имеются комнаты общей площадью 9-17 квадратных метров.

"Для предоставления комнат маневренного фонда жители дома №5Б в поселке Механический в администрацию Кургана с заявлениями не обращались", - добавили в пресс-службе ведомства.