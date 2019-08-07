29 Августа 2020
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Общество Свердловская область
коллаж, судебный пристав, пожар, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга лишился честно купленного джипа: машина оказалась в залоге у банка

Житель Екатеринбурга лишился честно купленного джипа. Причиной стало то, что машина оказалась в залоге у банка.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, другой екатеринбуржец задолжал крупную сумму кредитной организации, а деньги им были взяты под залог автомобиля марки "Рэндж Ровер". При этом должник кредит не оплачивал, а потом и вовсе продал свое авто. Новый владелец иномарки купил ее, не проверив имущество на предмет наличия ограничений.

эвакуация автомобиля(2019)|Фото: УФССП России по Свердловской области

Очень скоро "Рэндж Ровер" был найден судебными приставами. Когда те пришли арестовывать автомобиль, его новый хозяин наотрез отказался отдать машину представителям закона и взыскателю – банку. Но после разъяснений, что иномарка залоговая, владелец все-таки согласился расстаться с джипом.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области рекомендуют при совершении сделок проверять продавца в "Банке данных исполнительных производств", который находится на официальном сайте ведомства.

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Житель Екатеринбурга лишился честно купленного джипа: машина оказалась в залоге у банка

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Теги: машина, залог, банк, УФССП



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