Житель Екатеринбурга лишился честно купленного джипа: машина оказалась в залоге у банка

Житель Екатеринбурга лишился честно купленного джипа. Причиной стало то, что машина оказалась в залоге у банка.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, другой екатеринбуржец задолжал крупную сумму кредитной организации, а деньги им были взяты под залог автомобиля марки "Рэндж Ровер". При этом должник кредит не оплачивал, а потом и вовсе продал свое авто. Новый владелец иномарки купил ее, не проверив имущество на предмет наличия ограничений.

Очень скоро "Рэндж Ровер" был найден судебными приставами. Когда те пришли арестовывать автомобиль, его новый хозяин наотрез отказался отдать машину представителям закона и взыскателю – банку. Но после разъяснений, что иномарка залоговая, владелец все-таки согласился расстаться с джипом.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области рекомендуют при совершении сделок проверять продавца в "Банке данных исполнительных производств", который находится на официальном сайте ведомства.