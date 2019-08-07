Бывшие подчиненные винят создателя таблоида "СПИД-Инфо" в аферах на 100 миллионов

Скандальная история разворачивается вокруг создателя известного в 90-е таблоида "СПИД-Инфо" Андрея Манна.

РЕН ТВ сообщает, что бывшие подчиненные Манна, работавшие под его непосредственным началом в издательском доме, теперь обвиняют экс-начальника в афере. Якобы, он требовал взять для него кредит, а потом скрылся с полученными деньгами. Есть информация о сумме, на которую коллеги взяли кредит – более 130 млн руб.

История весьма странная: якобы, Манн шантажировал подчиненных перспективой увольнения, а иногда сулил повышения и увеличение оклада. Раз за разом обещания не выполнял, но мужчины продолжали брать кредиты.