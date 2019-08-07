Без "Родины": в Севастополе суд принял решение в отказе партии от участия в выборах

Севастопольское региональное отделение партии "Родина" осталось без регистрации партсписка на выборах в Законодательное собрание города, решение об этом было принято судом, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом городской суд Севастополя подтвердил ранее вынесенное решение городского избиркома о недопуске "родинцев" до участия в выборной кампании из-за формальных ошибок при заполнении избирательных документов. Интересно, что к настоящему моменту ни на сайте Севастопольского горсуда, ни даже на сайте регионального отделения "Родины" не имеется никакой информации об этом, сведения о решении суда публикует портал "Выборы 2019".

Накануне.RU ранее рассказывало о том, что в избирательной комиссии решили не допускать к выборам в Законодательное собрание представителей пяти непарламентских партий, среди пострадавших значились партсписки "Родины", "Партии дела", "Зеленых", партий "Великое Отечество" и "Партии ветеранов России". Их списки были наполнены весьма влиятельными кандидатами, которые реально могли претендовать на победу на выборах, достаточно сказать, что в списках "Родины" присутствовала нынешний сенатор Ольга Тимофеева, в списке "Зеленых" - депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов. Последний, кстати, уже обратился в ЦИК с жалобой на действия функционеров Севизбиркома, ранее то же самое сделали представители севастопольской "Партии дела". Кандидаты утверждают, что их недопуск до выборов обусловлен сложным положением у местной "Единой России", а сами причины отказа в регистрации партсписков называют "надуманными" и даже "незаконными".

Выборы второго созыва депутатского корпуса Законодательного собрания Севастополя пройдут 8 сентября.