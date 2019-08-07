"Вы неуправляемые!" В суде "Облгазету" обвинили в манипуляции с тиражом ради бюджетных денег

Арбитраж сегодня приступил к рассмотрению иска свердловской "Областной газеты" к департаменту информационной политики (ДИП) губернатора. В суд главред "ОГ" Дмитрий Полянин обратился после того, как в феврале получил требование вернуть 38 бюджетных миллионов из-за невыполнения госзаказа за прошлый год. ДИП настаивает, что тираж "Областной газеты" был меньше, чем прописано в госзадании, однако СМИ устами Полянина заявляет о неверной формуле подсчета выпусков, разобраться в которой оказалось непросто даже суду. Подробности слушаний - в материале Накануне.RU.

Суды "Областной газеты" и департамента могут стать правовым прецедентом для печатных СМИ. Напомним, что споры редакции и учредителя начались еще в 2017 г.: издание обратилось в суд из-за того, что ДИП не зачел 1 млн печатных полос. Разбирательство еще не закончено, дело находится в кассации, суд первой инстанции встал на сторону ДИПа и постановил вернуть в бюджет 3 млн руб. Нынешний спор возник из-за разных подходов к подсчету среднего тиража. "Областная газета" выпускает три версии: полную, социальную и социальную расширенную. В своих отчетах "ОГ" складывает тиражи трех версий, в результате получает перевыполнение госзадания.

На судебное заседание "Областная газета" представила заключение экспертизы, издание заказало исследование исполнения госзадания за 2018 г. "Экспертная организация установила, что фактические показатели, которые предоставлены департаменту информационной политики при условиях, заложенных в государственном задании, выполнены в полном объеме. Расчеты по одной социальной версии, которые производил департамент, неприемлемы, так как фактически учреждение осуществляет издание в трех версиях. При расчете по трем версиям показатель исполнения перевыполнен на 25%", - утверждают юристы "ОГ".

Таким образом эксперты, к которым обратилась "Областная газета", считают, что нужно суммировать тиражи по всем трем версиям. В этом случае тираж "ОГ" составляет 76 154 выпуска. ДИП настаивает на некорректности таких подсчетов: версии выходят под одним номером газеты и, по сути, являются одним выпуском. Представители департамента поставили под сомнение выводы экспертизы, заказанной "ОГ", к следующему заседанию ДИП представит альтернативное заключение. Юрист департамента Марат Гадальшин обратил внимание суда на федеральный закон "О СМИ". "Он не позволяет делать никаких версий, должен быть один тираж одной газеты. Свидетельство о регистрации получено на одну газету, выпускать вы тоже должны одну газету", - сказал он.

Департамент в своих расчетах учитывал тираж издания, вышедший под одним номером за один день, объяснила начальник отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений ДИПа Ольга Бурова.

"Учитывались все версии, а не только социальная. У учреждения существует утвержденный график выпуска газеты - 242 выпуска, в Роскомнадзор "ОГ" тоже отчитывается за 242 выпуска. По нашей формуле сумма выпусков всех тиражей делится на количество выпусков, выполнение при расчетах составляет 46%". Расчет по каждой из версий Бурова назвала "арифметическим манипулированием".

"Мы работали, охват был. А сейчас департамент этой игрой цифр признает половину нашей работы некачественной. Вы своей игрой сводите работу учреждения на нет", - заявила бухгалтер "ОГ" Наталья Мишунькина.

Также в ходе судебного заседания обсуждалось расхождение цифр, указанных в выходных данных и в актах "Монетного щебеночного завода" - типографии, где печатают "ОГ". Отклонение на 38 тыс. в большую сторону в выходных данных бухгалтер Наталья Мишунькина объяснила ошибкой выпускающего редактора. Однако влияния на окончательную сумму субсидий это не оказывает: и ДИП, и "ОГ" в своих отчетах учитывают данные от типографии, проблема лишь в формуле подсчета.

"ОГ" подготовилась основательно к судебным разбирательствам. Аргументов выдвигают много. Один из них в том, что, мол, ДИП отказывается признавать самостоятельность трех версий, а в госзадании на 2019 г. формула изменилась и подсчет будет идти по каждой из них, заявила Наталья Мишунькина. Договор она предложила предоставить суду к следующему заседанию. Впрочем, к текущему процессу он имеет косвенное отношение.

"Вы - неуправляемое учреждение. В госзадании указано: "выпускать 60 тыс. экземпляров в день". Но в течение нескольких лет этого "Областная газета" не делает. Мы уже подстраиваемся так, чтобы это было возможно выполнить, департамент вынужден искать компромиссы. Поэтому было введено понятие среднего тиража, потому что требования к ежедневному тиражу учреждение выполнить не смогло", - пояснил Гадальшин.

Суд взял паузу и отложил заседание на сентябрь для изучения документов. При этом за итогами уральского суда следят многие издания. По словам представителей "Областной газеты", аналогичной судебной практики по спорам, касающимся версий и спецвыпусков, пока нет.

Напомним, что 11 июня в редакции "ОГ" состоялся обыск, который проводили сотрудники МВД. При этом главред издания Дмитрий Полянин тогда назвал мероприятие "плановой проверкой".