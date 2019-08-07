Врио губернатора Зауралья ликвидировал аппарат правительства Курганской области

В документе говорится, что основными задачами аппарата является организационно-аналитическое, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности губернатора и правительства, а также организация контроля за выполнением органами исполнительной власти Курганской области.

В Курганской области ликвидирован аппарат правительства региона, документ опубликован на сайте ведомства.





