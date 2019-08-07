29 Августа 2020
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Политика В России
дети (2019) | Фото: Накануне.RU

Более четверти детей в России живут за чертой бедности - Росстат

26% российских детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, это данные Росстата за 2017 год (самые свежие из имеющихся). Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года;

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек), отмечает РБК. Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.

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Более четверти детей в России живут за чертой бедности - Росстат

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Теги: бедность, дети, нищета, россия, росстат



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