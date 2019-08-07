29 Августа 2020
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Экономика В России
подслушивает, прослушка, доносчик, стукач (2016) | Фото:smart-obzor

Производители прослушки увеличили выручку до 300% после "закона Яровой"

Производители технических средств для "системы оперативно-разыскных мероприятий" (СОРМ) в рамках так называемого закона Яровой за время его действия в 2018 году значительно нарастили выручку, пишет РБК.

Холдинг "Цитадель", связанный с Алишером Усмановым, занял от 60 до 80% рынка прослушки, поглотив четырех конкурентов. Выручка входящего в "Цитадель" "МФИ Софт" в 2018 году утроилась.

Так, два юрлица ООО "МФИ Софт", зарегистрированные в Москве и Нижнем Новгороде, увеличили выручку почти втрое - с 3,5 млрд до 10,3 млрд рублей, а чистую прибыль - на 298% (до 2,07 млрд рублей за год).

Еще один производитель СОРМ - ООО "Малвин Системс" - по итогам прошлого года увеличил выручку на 107% (до 1,7 млрд рублей).

Выручка "Сигнатек" увеличилась на 67%, до 740,8 млн рублей, а у ООО "Основа Лаб" - на 24%, до 996,6 млн рублей.

Напомним, "закон Яровой" о хранении электронной переписки и звонков вступил в силу 1 июля 2018 года. Теперь телефонные разговоры и sms пользователей провайдеры обязаны хранить полгода. С октября к этим мерам прибавилось 30-дневное хранение интернет-трафика.

Сохраненную информацию интернет-провайдер обязан предоставлять государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации.

Во время обсуждения "пакета Яровой" эксперты заявляли о нехватке в России оборудования, подходящего для исполнения требований по хранению информации. Как сообщалось, и в день вступления закона в силу, эта проблема не была решена.

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Производители прослушки увеличили выручку до 300% после "закона Яровой"

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Теги: закон яровой, прослушка, алишер усманов



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