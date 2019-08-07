В Екатеринбурге разместят 8 тысяч афиш, плакатов и постеров с символикой Дня города

В преддверии 296-летия Екатеринбурга мэрия подготовила информационные материалы, посвященные программе празднования Дня города.

Как сообщили Накануне.RU в комитете по товарному рынку городской администрации, 8 тысяч афиш, плакатов и постеров с символикой праздника будут размещены в предприятиях сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Мероприятия в честь 296-й годовщины Екатеринбурга пройдут с 3 по 18 августа.

Напомним, хедлайнером предстоящего праздника станет легендарная уральская группа "Чайф".