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Происшествия Челябинская область
взрыв, автомобиль, Магнитогорск, (2019) | Фото: https://vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске во дворе жилого дома взорвался автомобиль мигранта

В Магнитогорске сегодня утром во дворе жилого дома взорвался автомобиль. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Автомобиль взорвался в одном из дворов на улице Советской Армии в 8 часов утра.

"Был ОМОН, полиция, машина принадлежит таджику, квартал оцепили, никого не пускают", - пишут очевидцы.

"Слышали утром грохот и люди начали из окон смотреть, что там такое. И на улице мы видели, что кого-то мужика всего обыскивали в квартале", - рассказывают жители.

взрыв, автомобиль, Магнитогорск,(2019)|Фото: https://vk.com/magnitkacity

В результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу.

"Сегодня утром в Магнитогорске прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Как сообщает Верстов.инфо, водитель открыл дверь и в этот момент раздался взрыв. По неподтвержденной информации, в автомобиле могло сдетонировать взрывное устройство.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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В Магнитогорске во дворе жилого дома взорвался автомобиль мигранта

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Теги: взрыв, автомобиль, Магнитогорск,



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Ранее 08.08.2019 08:03 Мск В Магнитогорске задержали подозреваемого в закладке взрывного устройства в автомобиль мигранта
Ранее 07.08.2019 13:38 Мск Причиной взрыва автомобиля в Магнитогорске было маломощное взрывное устройство
Ранее 07.08.2019 12:08 Мск Покушение на убийство. СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Магнитогорске

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