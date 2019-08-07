Игорь Мишин может возглавить новую структуру МТС – собственное видеопроизводство

Сотовый оператор МТС создаст собственное видеопроизводство. Руководить структурой, возможно, будет экс-директор ТНТ и бывший уральский медиа-менеджер Игорь Мишин.

Структура будет называться "МТС Медиа", она "объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ", а в перспективе сможет управлять и производством контента, передает "Коммерсант".

Информацию о предполагаемом назначении Мишина пока не подтвердили в МТС, сам он тоже не стал отвечать на вопрос о кадровом решении.

Игорь Мишин с 2014 по 2016 год был гендиректором телеканала ТНТ, а после изменений в корпоративной структуре и принятия закона о запрете двойного гражданства среди руководителей СМИ с февраля по июнь 2016 года работал директором канала. Под его руководством ТНТ начал производить драматические сериалы и показывать драматическое кино, а после ухода сменил фокус и сосредоточился на юморе. До ТНТ он руководил крупным производителем сериалов "Амедиа". Также является миноритарным партнером группы "Выбери радио" Ивана Таврина.