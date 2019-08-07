29 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, КПП Чонгар (2019) | Фото: president.gov.ua

Зеленский срочно собрал силовиков из-за ситуации в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский собрал на срочное совещание силовиков из-за гибели четырех украинских военных днем 6 августа на юге Донбасса.
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Cекретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что это не останется без внимания. Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Бессмертный сказал, что это ставит под сомнение перспективность дальнейшего поддержания режима тишины и может привести к сложнейшему обострению по всей линии разграничения.

Он также добавил, что во время встречи с людьми, принимающими решения, рекомендовал приостановить процесс разминирования в Станице Луганской.

Попытка Киева выставить себя пострадавшей стороной является лицемерием. Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина. Он подчеркнул, что, несмотря на перемирие, украинские боевики обстреливают населенные пункты ДНР. Так, 5 августа ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в Горловке.

Напомним, 5 августа Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса Владимира Кравченко. Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, одним из первых требований Кравченко на новом посту стало наличие ежедневных побед.

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР заявляют о том, что Украина готовится к боевым действиям на юге ДНР. Войска приведены в высшую степень боеготовности.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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