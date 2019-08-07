Ямальский губернатор подключился к уборке острова Вилькицкого

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в экологической уборке Арктики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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Накануне он посетил остров Вилькицкого, где идут работы по очистке территории от мусора. Уже около месяца на острове работают 30 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка и других российских городов, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля. Они собирают металлический мусор и разбирают постройки, оставшиеся на острове с советских времен.

Отметим, что волонтеры проводят на острове экологическую уборку уже третий год. Этот год стал рекордным по количеству собранного мусора.

По словам директора Российского центра освоения Арктики Андрея Умникова, за это время на острове Вилькицкого убрано 60 га территории, собрано более 500 бочек по 200 литров каждая. Они складированы на специальные поддоны. Также волонтеры собрали свыше 200 т металлолома, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений.

"Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали по 30 тонн металла, в этом удалось собрать более 200 тонн. По сравнению с прошлыми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников", - сообщил Андрей Умников.

Для Дмитрия Артюхова волонтеры провели экскурсию, показали ему деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его, укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова. Глава региона осмотрел места хранения убранного металла, а также мусор и постройки, от которого территорию очистят во время следующих экспедиций. Дмитрий Артюхов поблагодарил добровольцев, которые приезжают на север в свой отпуск и помогают в уборке российской Арктики. Он выразил надежду, что к 2020-2021 году остров будет очищен.

"Мы видим, что многое сделано. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать свыше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Убираться предстоит еще много", - заявил губернатор.

Он также принял участие в уборке, а после пообщался с волонтерами об экологических проектах в Арктике, социальном и инфраструктурном развитии Ямала, создании современной системы сбора мусора, благоустройстве городов, а также о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острова Вилькицкого.

Необитаемый остров Вилькицкого относится к территории Ямала. Он расположен в восточной части Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Открыт в 1913 году. Свое название получил в честь русского гидрографа-геодезиста генерал-лейтенанта Андрея Вилькицкого (1858 – 1913 г.г.). За семь лет в экологических экспедициях на территории Ямала приняли участие около 200 россиян и наших соотечественников из Болгарии, Германии, Австрии, Израиля, Украины, Китая, Чили, Киргизии и Казахстана.

Отметим, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов не первый раз принимает участие в экологической уборке.Он помогал волонтерам – участникам проекта "Дух Заполярья" – в генеральной уборке острова Заячий. Глава региона заявил тогда, что "добровольческое движение, внимательное отношение к природе, экопроекты — все это мы всегда поддерживали и обязательно продолжим поддерживать". В прошлом году, делясь впечатлениями от форма "Утро", Артюхов рассказал Накануне.RU, что одним из приоритетных проектов является экологическая очистка Арктики.

Добавим, что экологические работы ведутся, в том числе на западном берегу полуострова Ямал – Харасавэйском месторождении.

В 90-е годы прошлого века геологоразведочные работы в районе Харасавэя были свернуты. Поселок забросили и сейчас он представляет отталкивающее зрелище: обветшалые здания, свалки отходов. По предварительным данным, накопленный ущерб составляет порядка 25 тыс. тонн стройматериалов, металлолома и бытового мусора.

Эко-волонтерам, которых подготовили к арктической экспедиционной жизни общественники "Зеленой Арктики", предстоит ликвидировать поселок и демонтировать сети тепло- и водоснабжения общей протяженностью 12 788 м.

Напомним, в марте Владимир Путин в режиме телемоста запустил ямальское Харасавэйское месторождение, расположенное на полуострове Ямал. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год. Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф, частично оно расположено в акватории Карского моря. Для разработки морской части с берега построят скважины с горизонтальным окончанием.