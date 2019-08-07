29 Августа 2020
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валентин гафт (2011) | Фото:

СМИ: Валентин Гафт госпитализирован

СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Якобы, еще с месяц назад актер попал в больницу, был в реанимации. А сейчас его состояние стабилизировалось. Telegram-канал "112" сообщил, что Гафт перенес инсульт. Также сообщается, что на днях коллегу и друга навестил Александр Розенбаум.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Весной этого года СМИ уже сообщали о госпитализации Гафта, но тогда он с негодованием опроверг эту информацию, заявив, что хорошо себя чувствует и будет играть в спектакле в театре "Современник".

Шесть лет назад у актера диагностировали болезнь Паркинсона.

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СМИ: Валентин Гафт госпитализирован

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Теги: валентин гафт, госпитализация, инсульт



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2019 12:30 Мск Актер Валентин Гафт восстанавливается после инсульта
Ранее 08.08.2019 14:27 Мск Супруга Гафта не подтвердила информацию о смерти артиста

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