СМИ: Валентин Гафт госпитализирован

СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Якобы, еще с месяц назад актер попал в больницу, был в реанимации. А сейчас его состояние стабилизировалось. Telegram-канал "112" сообщил, что Гафт перенес инсульт. Также сообщается, что на днях коллегу и друга навестил Александр Розенбаум.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Весной этого года СМИ уже сообщали о госпитализации Гафта, но тогда он с негодованием опроверг эту информацию, заявив, что хорошо себя чувствует и будет играть в спектакле в театре "Современник".

Шесть лет назад у актера диагностировали болезнь Паркинсона.