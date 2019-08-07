"Переклинить может любого". Прокуратура не будет инициировать ограничения полётов для "странных" пассажиров

Прокуратура не будет инициировать введение ограничений для пассажиров самолётов из-за действий пассажира борта Сургут - Москва, решившего угнать лайнер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Boeing 737-800 "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

И.о. уральского транспортного прокурора Сергей Забелов на пресс-конференции рассказал Накануне.RU, что законодательство не предусматривает каких-либо ограничений для пассажиров самолётов.

"Например, если человек имеет какие-то психические отклонения и наблюдается у психиатра, он может быть в ремиссии. А "переклинить" может любого", - сказал Забелов.

Добавим, прошедшая после попытки угона прокурорская проверка действий сотрудников аэрогавани Сургута не нашла нарушений.