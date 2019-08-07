"Переклинить может любого". Прокуратура не будет инициировать ограничения полётов для "странных" пассажиров

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    армани москва адреса вот

Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

"Переклинить может любого". Прокуратура не будет инициировать ограничения полётов для "странных" пассажиров

Прокуратура не будет инициировать введение ограничений для пассажиров самолётов из-за действий пассажира борта Сургут - Москва, решившего угнать лайнер, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, Boeing 737-800 "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

И.о. уральского транспортного прокурора Сергей Забелов на пресс-конференции рассказал Накануне.RU, что законодательство не предусматривает каких-либо ограничений для пассажиров самолётов.

"Например, если человек имеет какие-то психические отклонения и наблюдается у психиатра, он может быть в ремиссии. А "переклинить" может любого", - сказал Забелов.

Добавим, прошедшая после попытки угона прокурорская проверка действий сотрудников аэрогавани Сургута не нашла нарушений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Переклинить может любого". Прокуратура не будет инициировать ограничения полётов для "странных" пассажиров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угон самолета аэрофлота, ограничение, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 09:24 Мск Угонщик самолета в Югре ранее лечился в психбольнице, однако это не отражено ни в каких документах
Ранее 28.08.2019 09:59 Мск Угонщика самолета "Аэрофлота" в Югре приговорили к принудительному лечению
Ранее 28.08.2019 08:54 Мск "Угонщику" самолета "Аэрофлота" вынесут сегодня приговор
Ранее 14.08.2019 11:03 Мск "Угонщик" самолета "Аэрофлота" из Югры признал вину и раскаялся в содеянном

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2019 11:59 Мск "Аэрофлот" оценил ущерб от "угона" самолета в Сургуте в 2 миллиона рублей
Ранее 13.06.2019 11:00 Мск Захватчик самолёта "Аэрофлота" Сургут – Москва признан невменяемым
Ранее 16.05.2019 16:07 Мск Захватчика рейса Сургут - Москва отправили в психбольницу
Ранее 15.05.2019 11:20 Мск Александр Моор наградил диспетчеров за работу с захваченным самолетом в Сургуте
Ранее 21.03.2019 14:20 Мск Продлён арест предполагаемому угонщику самолёта Сургут – Москва
Ранее 04.02.2019 08:50 Мск "Аэрофлот" наградил экипаж рейса Сургут — Москва, предотвративший угон воздушного судна
Ранее 30.01.2019 14:47 Мск Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" не смог обжаловать свой арест
Ранее 28.01.2019 15:07 Мск Обвиняемый в угоне самолёта югорчанин обжаловал арест
Ранее 25.01.2019 15:30 Мск Тёзка югорчанина, которого обвиняют в угоне самолёта "Аэрофлота", собирается судиться с журналистами, перепутавшими его с преступником
Ранее 24.01.2019 03:04 Мск Угнавший самолет сургутянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
Ранее 23.01.2019 16:26 Мск Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" сургутянин арестован на два месяца
Ранее 23.01.2019 10:28 Мск Бортпроводницы рейса Сургут – Москва рассказали, что происходило на захваченном самолете
Ранее 23.01.2019 10:06 Мск Захватчику самолёта Сургут – Москва предъявлено обвинение в угоне борта
Ранее 23.01.2019 08:10 Мск Угонщику самолёта Сургут – Москва грозит арест
Ранее 23.01.2019 02:05 Мск Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок
Ранее 23.01.2019 00:04 Мск Пассажиры захваченного рейса Сургут - Москва прибыли в пункт назначения
Ранее 22.01.2019 21:06 Мск Захвативший самолет "Сургут - Москва" мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену
Ранее 22.01.2019 16:38 Мск Аэрофлот: Никто из пассажиров не пострадал при операции по задержанию захватчика
Ранее 22.01.2019 16:25 Мск Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет
Ранее 22.01.2019 16:12 Мск Задержан захватчик самолёта Сургут – Москва, требовавший полёта в Афганистан
Ранее 22.01.2019 14:47 Мск Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки
Ранее 22.01.2019 14:14 Мск Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске
Ранее 22.01.2019 13:54 Мск Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал лететь в Афганистан

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети