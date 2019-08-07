Порошенко тайно вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня ночью тайно вернулся в Киев. Он прилетел рейсом из Дубая, быстро сел в машину и уехал.

Источник в погранслужбе сообщил "Стране" номер борта и рейса и уточнил, что самолет, скорее всего, прилетел с Мальдивских островов. Неделю назад он полетел в Стамбул, потом взял курс на Дубай и исчез с радаров.

Как сообщало Накануне.RU, ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы в январе 2018 году по поддельным документам.