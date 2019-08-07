29 Августа 2020
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Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Комбинат питания "Кремлевский" хочет отсудить у Киркорова 82 тысячи рублей

ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ подал в суд на Филиппа Киркорова. Такие данные приводятся в электронной картотеке дел Московского арбитражного суда.

Суть претензий не раскрывается, известна только сумма исковых требований – 81889 руб. Иск подан 1 августа и будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.

Комбинат питания "Кремлевский" занимается организацией питания сотрудников администрации президента и управления делами президента России, а также обслуживает протокольные мероприятия, официальные приемы, фуршеты на культурно-зрелищных мероприятиях и спектаклях, а также проводит банкеты и другие торжественные мероприятия, организует кейтеринговое обслуживание.

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Комбинат питания "Кремлевский" хочет отсудить у Киркорова 82 тысячи рублей

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Теги: филипп киркоров, суд, иск, комбинат питания кремлевский



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