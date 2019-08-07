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глава СвЖД Алексей Миронов, адвокаты, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

Дело погибшего экс-главы СвЖД могут прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам

Прекращение уголовного дела экс-начальника СвЖД Алексея Миронова зависит от родственников. Прокуратура не будет ходатайствовать о прекращении дела из-за его смерти, передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. начальника Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов, отвечая на сегодняшней пресс-конференции на вопрос Накануне.RU, заявил, что в данном случае речь идет о том, будут ли родственники просить прекратить дело - прокуратуре такие действия запрещены законом.

"Если родственники обратятся к следствию с просьбой прекратить дело по нереабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью, оно будет рассмотрено, если такого требования не поступит, дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд и будет рассмотрено без погибшего", - сказал Забелов.

Максим Гришаев, Сергей Забелов(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года по подозрению в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл это провокацией.

Позже железнодорожника перевели из СИЗО под домашний арест, а затем отпустили под крупный залог. В середине июня он был найден мертвым в своем доме на Рублевке.

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников заявлял, что дело экс-главы Свердловской железной дороги не будет прекращено, несмотря на его смерть.

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Дело погибшего экс-главы СвЖД могут прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам

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Теги: дело, Миронов, прокуратура



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