Дело погибшего экс-главы СвЖД могут прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам

Прекращение уголовного дела экс-начальника СвЖД Алексея Миронова зависит от родственников. Прокуратура не будет ходатайствовать о прекращении дела из-за его смерти, передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. начальника Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов, отвечая на сегодняшней пресс-конференции на вопрос Накануне.RU, заявил, что в данном случае речь идет о том, будут ли родственники просить прекратить дело - прокуратуре такие действия запрещены законом.

"Если родственники обратятся к следствию с просьбой прекратить дело по нереабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью, оно будет рассмотрено, если такого требования не поступит, дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд и будет рассмотрено без погибшего", - сказал Забелов.

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года по подозрению в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл это провокацией.

Позже железнодорожника перевели из СИЗО под домашний арест, а затем отпустили под крупный залог. В середине июня он был найден мертвым в своем доме на Рублевке.

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников заявлял, что дело экс-главы Свердловской железной дороги не будет прекращено, несмотря на его смерть.