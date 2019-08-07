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Происшествия Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС выявило сговор на торгах по приобретению 59 квартир в Златоусте для переселения граждан из аварийного жилья

УФАС рассматривает дело по сговору на аукционе администрации Златоуста по приобретению 59 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Антимонопольное дело возбуждено в отношении АО "Специализированный застройщик "Трест Уралавтострой" и АО "Специализированный застройщик "Би.Ай.Ди Групп".

Контракт был заключен с АО "Специализированный застройщик "Трест Уралавтострой" по цене 69,1 млн руб.

В УФАС считают, что между компаниями было заключено антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание цены на аукционе. В частности, между компаниями в 2018 году был заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, который был представлен в администрацию Златоустовского городского округа в целях получения разрешения на строительство многоквартирного дома. Кроме того, заявки подавались с одного IP-адреса.

Добавим, что представители АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой" уже признали наличие сговора и рассказали о его реализации.

Заседание назначено на 26 августа.

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УФАС выявило сговор на торгах по приобретению 59 квартир в Златоусте для переселения граждан из аварийного жилья

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Теги: торги, аукцион, УФАС, администрация Златоуста,



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